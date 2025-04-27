Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da sağanak etkili oldu

        Bolu kent merkezinde sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu kent merkezinde sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden yağmura, bazı kişiler hazırlıksız yakalandı.

        Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kendisini şemsiyeyle korudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Bolu'da risk oluşturan atıl otel yıkılıyor
        Bolu'da risk oluşturan atıl otel yıkılıyor
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Milli atletler, Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor
        Milli atletler, Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye...
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye...
        Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tutuklanan itfaiyeci tahliye edild...
        Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tutuklanan itfaiyeci tahliye edild...
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa