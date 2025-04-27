Bolu'da sağanak etkili oldu
Bolu kent merkezinde sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu kent merkezinde sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden yağmura, bazı kişiler hazırlıksız yakalandı.
Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kendisini şemsiyeyle korudu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.