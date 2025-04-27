Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mengen Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda akademisyenler, yerel yöneticiler ve halk, ilçenin kültürel mirasını ele aldı.

Sempozyum kapsamında gastronomiden el sanatlarına, aşçılık geleneğinden halk kültürüne kadar pek çok konu başlığı konuşuldu.

120 bildirinin sunulduğu sempozyumda kurulan Mengen Arşivi ile bölgenin kültürel değerlerinin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Sempozyumda, Mengen Yarenler Ekibi, Bolu ve Mengen yöresine ait türkülerden oluşan müzik dinletisi sundu. "Mengen’de Başarı Hikayeleri" panelinde, eski Devlet Bakanı Dr. Kazım Oksay, GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman ve PTT AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, başarı öykülerini ve deneyimlerini paylaştı.