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        "Mengen Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi

        Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mengen Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:13
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        "Mengen Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mengen Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda akademisyenler, yerel yöneticiler ve halk, ilçenin kültürel mirasını ele aldı.

        Sempozyum kapsamında gastronomiden el sanatlarına, aşçılık geleneğinden halk kültürüne kadar pek çok konu başlığı konuşuldu.

        120 bildirinin sunulduğu sempozyumda kurulan Mengen Arşivi ile bölgenin kültürel değerlerinin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

        Sempozyumda, Mengen Yarenler Ekibi, Bolu ve Mengen yöresine ait türkülerden oluşan müzik dinletisi sundu. "Mengen’de Başarı Hikayeleri" panelinde, eski Devlet Bakanı Dr. Kazım Oksay, GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman ve PTT AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, başarı öykülerini ve deneyimlerini paylaştı.

        Davetli konuşmacı Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Mengen mutfağının önemli lezzetlerinden "Kedibatmaz" üzerine söyleşi yaptı.

        Canlı gösterimler bölümünde Mengenli kadınlar, geleneksel "Kumaş Çiğneme Töreni" canlandırdı. Emre Tuna ve Rabia Demir’in sahnelediği "Yöre Ağzı ile Mengen Üzerine Bir Sohbet" oyunu beğeni topladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Halk Oyunları Topluluğu da sahne performansıyla etkinliğe renk kattı.

        Geleneksel el sanatlarından minyatür tarım ürünlerine, geleneksel nakışlardan modern ev tekstili ürünlerine kadar pek çok eser katılımcıların ilgisine sunuldu.

        Kapanış oturumunda sempozyum sonuç bildirgesi okundu, toplu fotoğraf çekildi.

        Sempozyumun ardından Şirinyazı Göleti gezisine katılan katılımcılara, Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Gezi, Foto Hüseyin Varlık Sergi Salonu ziyaretiyle sona erdi.

        Sempozyuma, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversite yetkilileri, kurum amirleri, akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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