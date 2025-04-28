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        Bolu'da asayiş

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 38 bin 94 araç ve sürücü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:37
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        Bolu'da asayiş
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        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 38 bin 94 araç ve sürücü denetlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 21-27 Nisan'da 38 bin 94 araç ve sürücü denetlendi.

        Denetimlerde, hız ihlali yapan 1770 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 240 araca, emniyet kemeri kullanmayan 239 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 71 kişiye ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 36 araca toplam 9 milyon 795 bin 223 lira para cezası uygulandı, 194 araç trafikten men edildi.

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