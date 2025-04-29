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        Bolu'da kampa giren milli atletler, Avrupa Takımlar Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları Ozan Bayram, İlhan Gövce ve Kader Dost, Avrupa Takımlar Kupası Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:33
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        Bolu'da kampa giren milli atletler, Avrupa Takımlar Kupası hazırlıklarını sürdürüyor
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        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları Ozan Bayram, İlhan Gövce ve Kader Dost, Avrupa Takımlar Kupası Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Karaçayır Tesisleri'nde kamplarını sürdüren milli sporcular, Çek Cumhuriyeti’nde 18 Mayıs’ta düzenlenecek şampiyonası için günde çift antrenman yapıyor.

        Yürüyüş branşında Türkiye rekortmeni 21 yaşındaki Ozan Bayram, AA muhabirine, Türkiye şampiyonasında iki kere rekor kırdığını ve Avrupa'da takım dördüncülüğünün bulunduğunu aktararak, Çek Cumhuriyeti’nde başarılar elde edip 13-21 Eylül'de Tokyo’da yapılacak dünya şampiyonasına gitmeye çalışacaklarını söyledi.

        Bayram, Çek Cumhuriyeti ile Bolu'nun hava şartlarının benzer olması nedeniyle burayı tercih ettiklerine belirterek, "Temmuz ayındaki Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası'na katılmayı da hedefliyorum. Geçen yıl olimpiyatları kovaladım fakat yaşım küçük olduğu için vücudum el vermedi. Şimdiden 2028 Olimpiyatları için hazırlıklara başladık. Allah izin verirse 2028 Olimpiyatları’na başarıyla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

        Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 5'inciliği ve Dünya Kupaları Yürüyüş Şampiyonası’nda 3'üncülüğü bulunan 25 yaşındaki Kader Dost, spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2010'da başladığını, 2016'da ise yürüyüş branşına geçtiğini anlattı.

        Türkiye şampiyonlukları bulunan Dost, 2018'de Dünya Kupası’nda, 2019’da ise Balkan Şampiyonası’nda dereceler elde ettiğini belirterek, ara kamp dönemlerinde serin ve rakımı yüksek yerleri tercih ettiklerini, günlük 10 ila 20 kilometre mesafelerde idman yaptığını ifade etti.

        Dost, kampın verimli geçtiğini anlatarak, "Hedefim Çek Cumhuriyeti’ndeki yarışmada derece elde etmek ve oradan dünya şampiyonasına katılmak." dedi.

        2025 Avrupa Şampiyonası 20 yaş altı kategorisinde takım halinde 4'üncülük elde eden 19 yaşındaki İlhan Gövce, yürüyüş sporuna 2020'de başladığını, 2017-2018 yıllarında kros yaptığını belirtti.

        Krosun kendisini zorlaması nedeniyle yürüyüşe geçtiğini aktaran Gövce, "21 Nisan’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda takım olarak 4'üncü olduk. Bolu’da yarışlara hazırlanıyoruz. Kamp süreci oldukça iyi geçiyor. Buradaki destekler ve olanaklar çok iyi. Şimdi İzmir’de 31 Mayıs’ta yapılacak U23 seçmelerine hazırlanıyorum." diye konuştu.

        Gövce, seçmelerden sonra 23 yaş altı yarışmalarında madalya almayı ve çok çalışarak dünya şampiyonasına gitmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

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