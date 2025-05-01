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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:10
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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