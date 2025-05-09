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        Bolu'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi

        Bolu'da Anneler Günü dolayısıyla "Anadolu'nun Ana Yüreği" konulu programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:49
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        Bolu'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi
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        Bolu'da Anneler Günü dolayısıyla "Anadolu'nun Ana Yüreği" konulu programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Anneler, yalnızca bir birey yetiştirmekle kalmaz, toplumun vicdanını, merhametini ve karakterini inşa eder. Bugün burada sergilenen her performansta, her sözde ve her bakışta bu derin anlamı gördük. Tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Benim Annem" videosunun izlenmesinin ardından anne ve çocukların yer aldığı halk oyunları ekibi, zeybek gösterisi yaptı.

        Bolu Anaokulu anne çocuk korosunun şarkı söylemesinin ardından bir koruyucu anne konuşma yaptı.

        Müzisyen İpek Karabağır'ın konserinin ardından geçen yıl çocuğu hayatını kaybeden Aslı Gönül Erdoğan'a çiçek takdim edildi.

        Programın sonunda sahneye çıkan Dağkent İlkokulu öğrencileri, tiyatro oyunu sergiledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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