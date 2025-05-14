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        GÜNCELLEME - Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:31
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        GÜNCELLEME - Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

        Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi.

        Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        - "İlk laboratuvar sonuçları normal çıkmıştır"

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Değerlendirmeler neticesinde aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin de incelemeye dahil edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır."

        Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı belirtilerek, "Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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