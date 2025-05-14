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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayısın ortasında kar sürprizi

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:01
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayısın ortasında kar sürprizi
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı etkili oldu.

        Yağış, özellikle Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde görüldü.

        Bölgede soğuk hava etkisini artırırken, yağışın ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

        Yetkililer, kentin yüksek kesimlerine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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