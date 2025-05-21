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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Geleneksel Gıda Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:57
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Geleneksel Gıda Şenliği" düzenlendi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulunda Gıda İşleme Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şenlikte, folklor gösterisinin ardından gıda stantları gezildi.

        Daha sonra katılımcılara, farklı yörelere ait lezzetler ikram edildi.

        Şenliğe, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Uğur Soykan, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Yeniçağa'da Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 Yaş Kur'an kurslarının kapanış töreni yapıldı.

        Yeniçağa Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Müftüsü Hasan Dinç, daire amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, Kur'an kursunu tamamlayan 30 çocuğa belgeleri takdim edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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