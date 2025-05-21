Bolu'dan kısa kısa

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulunda Gıda İşleme Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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