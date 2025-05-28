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        Bolu'dan kısa kısa

        Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı forma gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:03
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        Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı forma gönderdi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı formasını gönderdiği belirtildi.

        Açıklamada, imzalı formayı bölge müdürlüğü personeli Mustafa Nazlı'dan teslim alan Kanbur'un jesti için Güler'e teşekkür ettiği ifade edildi.

        Kanbur'un, Arda Güler'i en kısa sürede Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde misafir etmekten mutluluk duyacağını kaydettiği bildirildi.

        - Artistik Cimnastik Okullar Arası Türkiye Birinciliği Yarışmaları Bolu'da yapılıyor

        Artistik Cimnastik Okullar Arası Türkiye Birinciliği Yarışmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 56 ilden 800 kişinin katılımıyla Bolu'da gerçekleşiyor.

        Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kadın ve erkek sporcular performans sergiliyor.

        Organizasyon, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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