Bolu'dan kısa kısa

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kadın ve erkek sporcular performans sergiliyor.

Açıklamada, imzalı formayı bölge müdürlüğü personeli Mustafa Nazlı'dan teslim alan Kanbur'un jesti için Güler'e teşekkür ettiği ifade edildi.

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