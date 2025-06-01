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        Bolu'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:45
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        Bolu'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden S.İ. idaresindeki 81 DU 581 plakalı otomobil, üniversite kavşağında önünde seyreden M.D. yönetimindeki 14 GJ 198 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yedigöller yolunda ise otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bolu'dan Yedigöller istikametine seyreden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobil ile karşı yönde giden E.Y'nin kullandığı 14 ABT 396 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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