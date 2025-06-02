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        Bolu'da trafik denetimleri

        Bolu Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 35 bin 188 araç ve sürücü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:02
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        Bolu'da trafik denetimleri
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        Bolu Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 35 bin 188 araç ve sürücü denetlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılan 1556 uygulamada, 35 bin 188 araç ve sürücü denetlendi.

        Denetimlerde, hız ihlalinden 1348 araç ve sürücüye, periyodik muayene yaptırılmamış 228 araca, emniyet kemeri kullanmayan 151 ile sürücü belgesiz araç kullanan 45 sürücüye, zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araca toplam 8 milyon 196 bin 811 lira para cezası uygulandı, 188 araç ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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