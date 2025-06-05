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        Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi

        Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:01
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        Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi
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        Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce bir adreste yapılan aramada 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.

        Şüpheliler S.S. ve H.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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