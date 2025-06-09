Bayram tatilinden dönen sürücüler, Bolu ve Düzce'de akıcı yoğunluk oluşturuyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.
Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.
D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.
Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.
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