Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da ceviz bahçesini inceledi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da ceviz bahçesini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

        Bazı bölgelerde nisanda yaşanan zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun üyeleri, Gökpınar köyünde zirai dondan etkilenen alanları inceledi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcilerinden bilgi aldı.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, komisyon olarak saha çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Bolu'da ceviz bahçesinde üreticiler ve yetkililerle yerinde inceleme yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Bolu'da genellikle karşılaştığımız durum, aldığımız bilgiler ve gözlemlerimize dayalı olarak, ağırlıklı olarak fındık, ceviz, kiraz gibi meyvelerde devam ediyor. Yer yer bitkisel üretimde yoncaların yetişmesinde de özellikle hayvancılığı etkileyen kısımlarda da etkilerinin olduğunu tespit ettik. Daha önceki gözlemlerimizden çok farklı değil. Belli oranlarda özellikle cevizde, fındıkta ciddi hasarların olduğunu burada gözlemledik." diye konuştu.

        Korkmaz, çalışmalar kapsamında bugün Düzce ve Adapazarı'nda da inceleme gezileri gerçekleştireceklerini aktardı.

        Komisyon olarak birinci tur inceleme gezilerinde Malatya, Niğde ve Karaman'a gittiklerini anımsatan Korkmaz, "Birinci etap çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve gözlemleri bakanlığımıza ilettik. Sayın bakanımızla da önceki gün komisyon divanı olarak görüşme gerçekleştirdik. Zirai don sadece üreticilerin değil o ilin ekonomisini de derinden etkiliyor. Hatta gelecek yılların ürünlerini etkileyen bölgeler de var, onları da açıkça ifade ettik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Vali Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Bolu ve ilçelerinin ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!

        Benzer Haberler

        Arda Güler'in kramponu Bolu'da müzede sergileniyor
        Arda Güler'in kramponu Bolu'da müzede sergileniyor
        Bolu'da tüp yüklü kamyona çarpan minibüsteki 16 kişi yaralandı
        Bolu'da tüp yüklü kamyona çarpan minibüsteki 16 kişi yaralandı
        Bolu'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı; 16 yaralı
        Bolu'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı; 16 yaralı
        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
        13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk, kalbi durup öldü
        13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk, kalbi durup öldü
        BAİBÜ'de "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği yapıldı
        BAİBÜ'de "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği yapıldı