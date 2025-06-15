Bolu'da arkadaşları damada gözleme yaptırdı
Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.
Gerişler köyünde düzenlenen düğün merasiminden önce damada "eziyet" geleneği kapsamında arkadaşları tarafından sürpriz etkinlik düzenlendi.
Düğün alanına getirilen malzemelerle yoğurduğu hamuru oklavayla açan Vural, yaptığı gözlemeleri pişirerek davetlilere ikram etti.
Eğlenceli anlara sahne olan geleneğin sürdürülmesi, düğüne katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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