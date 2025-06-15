Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da arkadaşları damada gözleme yaptırdı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da arkadaşları damada gözleme yaptırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.

        Gerişler köyünde düzenlenen düğün merasiminden önce damada "eziyet" geleneği kapsamında arkadaşları tarafından sürpriz etkinlik düzenlendi.

        Düğün alanına getirilen malzemelerle yoğurduğu hamuru oklavayla açan Vural, yaptığı gözlemeleri pişirerek davetlilere ikram etti.

        Eğlenceli anlara sahne olan geleneğin sürdürülmesi, düğüne katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Yeniçağa'da çocuklar ailelerini kan bağışına yönlendirdi
        Yeniçağa'da çocuklar ailelerini kan bağışına yönlendirdi
        Jandarmanın 186. kuruluş yılı yamaç paraşütünden Türk bayrağı açılarak kutl...
        Jandarmanın 186. kuruluş yılı yamaç paraşütünden Türk bayrağı açılarak kutl...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması yapılacak
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması yapılacak
        Boluspor'da yeni başkanı Mahmut Alan
        Boluspor'da yeni başkanı Mahmut Alan
        13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla kalbi duran Alperen Ömer, gözyaşlarıyla top...
        13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla kalbi duran Alperen Ömer, gözyaşlarıyla top...
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa