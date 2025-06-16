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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması başladı

        Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:10
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışması başladı
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

        Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

        Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

        Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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