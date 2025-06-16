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        Boluspor Başkanı Alan'dan "düşük bedelli sponsorluk olmayacak" açıklaması:

        Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, "Üç ila 5 milyon liralık sponsorluklar bundan sonra olmayacak. Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor'un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:41
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        Boluspor Başkanı Alan'dan "düşük bedelli sponsorluk olmayacak" açıklaması:
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        Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, "Üç ila 5 milyon liralık sponsorluklar bundan sonra olmayacak. Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor’un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." dedi.

        Alan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kongre sonrası yoğun çalışma temposuna girdiklerini, menajerler, futbolcular, federasyon yetkilileri ve bazı kulüp başkanlarıyla temas kurduklarını anlattı.

        Henüz herhangi bir anlaşma yapılmadığını, önceliklerinin finansal birlikteliğin sağlanması olduğunu aktaran Alan, kongrede yaptığı açıklamaların arkasında durduğunu dile getirdi.

        Boluspor'un kentin her şeyi olduğunu ifade eden Alan, "Hani hep diyoruz ya, kravatlılar gider, armalılar kalır. Bizden önceki başkanlarımız çok büyük değer kattılar ki, bu ana kadar geldi. Savaş Abak ve yönetiminin başarısını da görmezlikten gelemeyiz. Tesisler, play-off oynanması, bunlar önemli şeyler." diye konuştu.

        Alan, yeni yönetim olmalarına rağmen tecrübeli isimlerle yola çıktıklarını, aralarında kulüp başkanlığı yapmış, daha önceki yönetimlerde bulunmuş isimler ile iş insanlarının bulunduğunu belirtti.

        Kendisi ve yönetiminin aday olmaması durumunda kulübe kayyum atanacağına işaret eden Alan, 1965 senesinde kurulan, Türk futbol tarihine damga vuran böyle bir kulübe "kayyum atandı" denecek olmasına içinin el vermediğini söyledi.

        Bolu firmalarının kulübe sahip çıkması gerektiğini vurgulayan ve geçmişte yapılan düşük bedelli sponsorluklara değinen Alan, bundan sonra küçük sponsorluklarla Boluspor'a reklam yazdırmayacaklarını vurguladı.

        Alan, fazlaca önem verdikleri altyapıda çok ciddi sıkıntıların bulunduğundan bahsederek, "Bizim işimiz sponsorlukları tamamlayıp altyapıyla ilgili bütün problemleri çözmek. Altyapıdan en az iki çocuğumuzu, Bolu’nun çocuğunu, Boluspor kadrosuna katmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Futbol yöneticiliği konusunda deneyiminin bulunmadığını dile getiren Alan, "Bu yönde çok eleştiri aldık. Mahmut Alan bu işi nasıl yönetecek, futbolla alakası yok. Çıkıp sahada top koşturmayacağım. Tabii ki futbol bilgisi de çok önemli. Yönetimimde çok kaliteli, futboldan anlayan isimler var. Benim listemde boş adam yok, hepsi iş adamı. Sporla alakalı insanlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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