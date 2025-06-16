Boluspor Başkanı Alan'dan "düşük bedelli sponsorluk olmayacak" açıklaması:

Boluspor Kulüp Başkanı Mahmut Alan, "Üç ila 5 milyon liralık sponsorluklar bundan sonra olmayacak. Boluspor büyük bir camia. Üç-beş milyona ne Boluspor’un önüne ne de arkasına reklam yazdırmayacağız. Böyle bir şey olmayacak." dedi.

Alan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kongre sonrası yoğun çalışma temposuna girdiklerini, menajerler, futbolcular, federasyon yetkilileri ve bazı kulüp başkanlarıyla temas kurduklarını anlattı.

Henüz herhangi bir anlaşma yapılmadığını, önceliklerinin finansal birlikteliğin sağlanması olduğunu aktaran Alan, kongrede yaptığı açıklamaların arkasında durduğunu dile getirdi.

Boluspor'un kentin her şeyi olduğunu ifade eden Alan, "Hani hep diyoruz ya, kravatlılar gider, armalılar kalır. Bizden önceki başkanlarımız çok büyük değer kattılar ki, bu ana kadar geldi. Savaş Abak ve yönetiminin başarısını da görmezlikten gelemeyiz. Tesisler, play-off oynanması, bunlar önemli şeyler." diye konuştu.

Alan, yeni yönetim olmalarına rağmen tecrübeli isimlerle yola çıktıklarını, aralarında kulüp başkanlığı yapmış, daha önceki yönetimlerde bulunmuş isimler ile iş insanlarının bulunduğunu belirtti.