Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcileri ağırladı.
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcileri ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki parka gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çekti.
Amatör balıkçılar ise oltalarıyla göl kenarında balık tuttu.
Tabiat parkının eşsiz manzarası havadan da görüntülendi.
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