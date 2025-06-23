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        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, Bolu'da kamp yapıyor

        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:57
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        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, Bolu'da kamp yapıyor
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        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Priştine, teknik direktör Arsim Thaqi yönetiminde çalışıyor.

        Günün erken saatlerinde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanlarda, pas organizasyonları ve teknik taktik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Günde çift idman yapan Priştine, kentin yüksek rakımlı ortamında kondisyon depoluyor.

        Kosova temsilcisinin Bolu kampı, 30 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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