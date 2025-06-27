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        Bolu'da annesi ölen tilki yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde annesi ölen tilki yavrusu, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:04
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        Bolu'da annesi ölen tilki yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde annesi ölen tilki yavrusu, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salındı.

        Yaklaşık iki ay önce ilçede ormanlık alanda bulunan ve annesi ölen tilki yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Yavru, ekiplerin yaklaşık 8 haftalık tedavisi ve bakımı sonrası doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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