Bolu'da annesi ölen tilki yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı

Yaklaşık iki ay önce ilçede ormanlık alanda bulunan ve annesi ölen tilki yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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