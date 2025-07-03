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        Esenler Erokspor, günü tek antrenmanla tamamladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:00
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        Esenler Erokspor, günü tek antrenmanla tamamladı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

        Abant yolu üzerindeki bir tesiste 23 futbolcuyla kamp yapan yeşil-sarılı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör Osman Özköylü koordinesinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan İstanbul ekibi daha sonra pas çalışması yaptı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın geri kalanında kondisyon çalışması yapan Esenler Erokspor, çalışmaları açma germe hareketleri ile sonlandırdı.

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