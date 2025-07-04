Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Kartalkaya'daki otel yangını davası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılanmasının yapılacağı salonun çevresindeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Kartalkaya'daki otel yangını davası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılanmasının yapılacağı salonun çevresindeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının dava duruşmasının 07 Temmuz Pazartesi Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde bulunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde görüleceği belirtildi.

        Açıklamada, duruşmalar dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında 06 Temmuz Pazar saat 21.00'dan itibaren duruşmaların sonlanacağı tarihe kadar, Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak'ın taşıt trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

        Söz konusu güzergahlarda park edilmiş araçların trafiğe kapatılacağı belirtilen tarihten önce kaldırılması ve yeni araç park edilmemesi gerektiği anlatılan açıklamada, bu süreçte vatandaşların alternatif yol ve güzergahları kullanmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Benzer Haberler

        Bolu'da yangın çıkan cami lojmanında hasar oluştu
        Bolu'da yangın çıkan cami lojmanında hasar oluştu
        Boluspor Kulübü Başkanı Alan'dan Bolu Atatürk Stadı açıklaması:
        Boluspor Kulübü Başkanı Alan'dan Bolu Atatürk Stadı açıklaması:
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında ilk duruşma 7 Temmuz'da
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında ilk duruşma 7 Temmuz'da
        Esenler Eroksporlu futbolcularda parola şampiyonluk
        Esenler Eroksporlu futbolcularda parola şampiyonluk
        Esenler Erokspor, günü tek antrenmanla tamamladı
        Esenler Erokspor, günü tek antrenmanla tamamladı
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü