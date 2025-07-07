Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler duruşma öncesi açıklama yaptı

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler duruşma öncesi açıklama yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yaptı.

        Aileler, otelde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin duruşmayı takip etmek üzere özel olarak oluşturulan Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonuna geldi.

        Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yangında "göz göre göre gelen bir katliam"ın yaşandığını belirterek, "Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'daki en büyük ve en bilinen otellerden biri. Otelin sahipleri ve yöneticileri, bu binayı avuçlarının içi gibi tanıyordu. Yangın riskini, güvenlik açıklarını, eksik yangın tüplerini, olmayan yangın merdivenlerini, yıllardır bakımı yapılmayan sistemleri biliyorlardı." diye konuştu.

        Kotan, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını dile getirerek, "Ne yazık ki yangın sırasında bile otelin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadı. Ne bir uyarı verdiler ne bir alarm sistemi devreye girdi. Misafirler tek bir kelimeyle, tek bir işaretle bile uyandırılmadı. Onlar arabalarını kurtarmaya giderken bizim canlarımız içeride dumandan boğuluyordu. Sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş meyvelerini yiyorlardı. Bu nasıl bir umursamazlık, nasıl bir merhametsizlik, nasıl bir vicdansızlıktır?" ifadelerini kullandı.

        Olaydan bir ay önce hazırlanan, otelde yangın önlemlerinin eksikliğini ortaya koyan ancak otel sahiplerinin masraflı olur gerekçesiyle geri çektirdiği denetim raporunu bildiklerini aktaran Kotan, şöyle devam etti:

        "Bu ihmale göz yuman yetkilileri, yangının söylenenden daha erken başladığını, yangın anında ayrıcalıklı misafirler için yapılan kurtarma operasyonunu, otel yöneticileri ve personelinin kurtulduğunu, bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen altın zamanın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını kurtarmak için kullanıldığını, karartılan delileri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz."

        Kotan, yargılama sürecinin şeffaflıkla yürütülmesi ve tüm gerçeklerin gün ışığına çıkmasını istediklerini dile getirerek, "Bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin, her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Bugün sanık sandalyesinde oturanlara ek olarak, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz." dedi.

        Yakınları için dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Kotan, "Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa bu katliama ortak olur. Bu dava sadece bir adalet arayışı değil bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya'da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız, evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için." diye konuştu.

        Yangında kızı Lalin ile yaşamını yitiren Ceren Yaman Doğan'ın eşi Rıfat Doğan da AA muhabirine, adaletin yerini bulanacağına inandıklarını söyledi.

        Doğan, davadan çıkacak karar sonucunda yiten canların geri gelmeyeceğini bildiklerini belirterek, "Bundan sonra tüm kurumların, tüm işletmelerin yaptıkları işte ve attıkları imzada, imzanın ağırlığını taşımasını ve işlerini tam olarak yapmasını sağlamasını gösterecek emsal kararın çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Yangında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın babası Macit Karataşlı da yangında sorumluluğu olanların en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Başka canlar yanmasın, örnek olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Hafif ticari araç, yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra kamyonla çarpıştı; 1...
        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Bolu'da yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin genel müd...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin genel müd...