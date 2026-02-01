Stat:Atatürk
Hakemler:Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salik Burak Demirel
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk.85 Devran Şenyurt), Kouagba, Rasheed, Baldur
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Emre Demir (Dk. 46 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Batuhan Çakır), Vukovic, Fofana (Dk. 75 Zwolinski), Melih Bostan, Ergin Poyraz Efe Yıldırım
Goller: Dk. 61 Doğan Can Davas, Dk. 90+3 Devran Şenyurt (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 60 Kolovetsios, Dk. 78 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 77 Barış Alıcı (Boluspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.