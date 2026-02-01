Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:40
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Atatürk

        Hakemler:Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salik Burak Demirel

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk.85 Devran Şenyurt), Kouagba, Rasheed, Baldur

        Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Emre Demir (Dk. 46 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Batuhan Çakır), Vukovic, Fofana (Dk. 75 Zwolinski), Melih Bostan, Ergin Poyraz Efe Yıldırım

        Goller: Dk. 61 Doğan Can Davas, Dk. 90+3 Devran Şenyurt (Boluspor)

        Sarı kart: Dk. 60 Kolovetsios, Dk. 78 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 77 Barış Alıcı (Boluspor)




        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

