Mudurnu'da heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Taşkesti beldesine bağlı Kovucak köyünde etkili olan yoğun yağmur ve kar sularının erimesinin ardından heyelan meydana geldi.
Toprak kaymasının evler için risk oluşturması üzerine Sabahattin, Seyfettin ve Engin Koç’un ikamet ettiği 3 ev boşaltıldı.
Olayın jandarma ve ilgili kurumlara bildirilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Jandarma ekipleri, çevrede geniş çaplı tedbirler alırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar Mudurnu ilçesine yakın bir otele yerleştirildi.
Heyelanın ardından Bolu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlattı.
