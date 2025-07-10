Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel çalışanları savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gününde otel çalışanları savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada savunma yapan mutfak personeli müşteki tutuksuz sanık Reşat Bölük, otelde aşçıbaşı olarak görev yaptığını söyledi.

Bölük, 8'inci kattaki odadayken saat 03.26'da telefonla aranmasıyla yangından haberdar olduğunu aktararak, camdan çarşafla inerken düştüğünü ve bacağının kırıldığını söyledi.

Mutfak bölümünün işleyiş yapısı, "grill plate" isimli elektrikli cihaz ve "benmari" cihazının sistemi ve çalışma saatleriyle ilgili bilgi veren Bölük, sezonda yaklaşık 3 ay çalıştıklarını dile getirdi.

Bölük, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Canımı zor kurtardım, sakatlandım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, görüntülerde yer alan mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in çalışırken oluşan parlamaya ilişkin sorusu üzerine bazı otel personeli sanıklar, bunun "benmari" cihazının bulunduğu alandaki led ışıkların yanması olduğunu söyledi.

"Davlumbazlarda yağmurlama sistemi var mıydı?" sorusunu "Yoktu" şeklinde cevaplayan Bölük, "Yangın tüpü var mıydı?" sorusuna "Var" karşılığını verdi.

Mahkeme başkanının acil müdahale ekibinin kurulmasıyla ilgili sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını veren Bölük, "Yangınla mücadele ekibi lideri Reşat Bölük'ün karşısındaki imza sana mı ait?" sorusunu "İmza bana ait değil, belgeyi düzenleyeni bilmiyorum." diye cevapladı.

Savunmanın ardından bazı sanık ve taraf avukatları, kimi sanıklara mutfak bölümüyle ilgili sorular sordu.

Müşteki avukatının "2023 ve 2024 sezon başında tehlike arz eden alet ve edevatın değiştirilmesini istediğinizi kime bildirdiniz?" sorusuna Bölük, "Önce şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a bildirdim. Muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'e de mail attım." cevabını verdi.

Öte yandan müşteki sanık Bölük'ün avukatının savunmaya başladığı sırada, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in tepki göstermesi nedeniyle yaşanan tartışma sonrası bazı sanık avukatları, duruşma salonundan çıktı. Bazı müştekiler, salondan çıkan avukatlara tepki gösterdi.

Gazelle Otel'de oryantasyon eğitimi aldıktan sonra 9 Aralık 2024'te resepsiyon ekibiyle Grand Kartal Otel'e çıktıklarını belirten Çetin, çoğunlukla "gece resepsiyonu" olarak görev yaptığını anlattı.

Olay anında kuvvetli sarsıntı hissettiğini ve duman yükseldiğini gördüğünü aktaran Çetin, "Ofise geçtim, etrafa bakındım herhangi yangın butonu ve tüpü göremedim. 'Yangın var' diyen mutfak elemanı Yusuf'un resepsiyonda olduğunu gördüm. Telefonu çıkardım ve jandarmayı aradım." dedi.

Çetin, lobi kısmına geçtiklerini dile getirerek, "Resepsiyondaki telefonu açmaya çalıştım ama dumandan açamadım. Merdivenlerde şiddetli duman vardı. Yukarı çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Bu sırada telefon görüşmelerini sürdürüyordum, jandarma 112'ye yönlendirdi gerekli bilgileri verdim." diye konuştu.

Tek kişilik koltukları kapının önüne çektiklerini anlatan Çetin, "Kapı önüne çıktığım zaman yukarı doğru bağırmaya başladım. Otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ı aradım, 'Yangın var, acil gelmeniz gerekiyor' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi, bana herhangi bir talimat vermedi. Daha sonra kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.