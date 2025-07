Grand Kartal Otel yangınında ölen anne kızın yakınları duruşmada dinlendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması yedinci gününde sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, yangında hayatlarını kaybeden Ceren ve kızı Lalin Doğan'ın (17) yakınları Rıfat Doğan, Türkan Yaman ve Yusuf Yaman müşteki olarak beyanda bulundu.

Eşi Ceren'in Bolu'da herkesin sevdiği biri olduğunu belirten Rıfat Doğan, "Kızım Lalin ise bu hayattaki benim tek başarım ve gururumdu, pırıl pırıl bir kızdı. Olaydan 3-5 gün önce Ahmet Demir'i arayarak rezervasyon yaptırmıştık. Kızım iyi bir dereceyle karnesini getirmişti. Kayak yapmak istedi. Günübirlik çıkamayacağım için 'Onlar gitsin de tatil yapsınlar.' dedim." diye konuştu.

Yangını, 21 Ocak sabahı kayınvalidesinin araması üzerine öğrendiğini, aracıyla merkeze gidip kızını ve eşini saatlerce aradığını aktaran Doğan, "Ben aileyi 20 yıldır tanıyorum. Ailemiz belki daha eski tanıyor. Ben hepsini yakinen tanıyorum. Orada gezerken, kızları, damatları, torunları, bakıcıları tiril tiril oturmuş gayet aymaz bir şekildeydi. Sanki otelin onlarla alakası yokmuş, onlar da müşteriymiş gibi oturuyorlardı. İlk Emine Mürtezaoğlu Ergül ile karşılaştığımda 'Ölen var mı?' dediğimde, '1 kişiymiş, o da yukarıdan atlamış. Sağlıkçıymış.' dedi." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah acı çekmemişlerdir.' diye dua ettik"

Doğan, eşi Ceren Doğan'a akşam saat 16.00 civarı ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz şanslılardanız. Buna şükrediyoruz. Şükreder hale geldik, her yeri tam, travması yoktu. 'İnşallah uykularında ölmüşlerdir. İnşallah acı çekmemişlerdir. Benim kızım korkmamıştır.' diye dua ettik. 3 saat sonra Lalin'i buldular. Onun da beden bütünlüğü tamdı. Öptüm, kokladım ama o is kokusu hiç yakışmamıştı onlara. Yanık kokusunun sırf zihnimden gitmemesi için sabah akşam odadan çıkan ayakkabıları kokluyorum. Sabah kalkınca ve yatmadan önce kokluyorum. O is kokusunun gitmesini istemiyorum. Daha sonra ellerimle ikisini de toprağa vermem gerekti."

Kendisini diğer 78 kişinin ailesinden ayıran en önemli hususun Bolu'da yaşaması olduğunu söyleyen Doğan, bu nedenle 20 yıldır bu işletmeyi ve aileyi tanıdığına dikkati çekti.

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile 10-15 yıldır sivil toplum kuruluşunda, Halit Ergül ile ticaret ve sanayi odasında 2 dönem çalıştıklarına değinen Doğan, "Burada bulunan yönetim kurulu üyeleri 20 Ocak'a kadar Bolu'da veya Bolu dışında Grand Kartal'ın tüm nimetlerini göğüslerini gere gere kullanıyordu ama o tarihten sonra hepsi kağıt üzerinde, yetkisiz, etkisiz bir parazit oldu." şeklinde konuştu.