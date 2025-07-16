Yeniçağa'da çiftçilere eğitim verildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçilerin bilgi birikimlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ekmeklik buğday çeşitlerinin tanıtımı ve karma ekim uygulamaları ele alındı.

Yeniçağa ilçesindeki eğitime çiftçiler ilgi gösterdi. Programda, uzmanlar tarafından karma ekim sistemlerinin toprak sağlığına etkileri, verimliliği artırma potansiyeli ve ekonomik getirileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adaköy mevkisinde demonstrasyon amacıyla ekilen buğday çeşitleri, çiftçilere sahada tanıtıldı.

Ayrıca bölgeye uygun türlerin seçimi, hastalık ve zararlı yönetimi gibi konularda kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.