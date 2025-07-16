Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Yeniçağa'da çiftçilere eğitim verildi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçilerin bilgi birikimlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniçağa'da çiftçilere eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçilerin bilgi birikimlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ekmeklik buğday çeşitlerinin tanıtımı ve karma ekim uygulamaları ele alındı.

        Yeniçağa ilçesindeki eğitime çiftçiler ilgi gösterdi. Programda, uzmanlar tarafından karma ekim sistemlerinin toprak sağlığına etkileri, verimliliği artırma potansiyeli ve ekonomik getirileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Adaköy mevkisinde demonstrasyon amacıyla ekilen buğday çeşitleri, çiftçilere sahada tanıtıldı.

        Ayrıca bölgeye uygun türlerin seçimi, hastalık ve zararlı yönetimi gibi konularda kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        2 ev ve 10 samanlığın yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        2 ev ve 10 samanlığın yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        GÜNCELLEME - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da 2 ev ile 10 samanlık yandı; çok sayıda küçük ve büyükbaş öldü
        Bolu'da 2 ev ile 10 samanlık yandı; çok sayıda küçük ve büyükbaş öldü
        Bolu'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Bolu'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı