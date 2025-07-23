Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Mutlu Aile Başarılı Çocuk" konferansı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe tarihçi yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak katıldı.

Müslümanca yaşama mükafatının dünya ve ahiret saadeti olduğunu ifade eden Turan, "Madem mükafat bu kadar büyük elbette o mükafatı elde etmek için gayret sarf etmek gerekir." diye konuştu.

- "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın tarihi belli oldu

Gerede'de "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın 1. etabı 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye'nin en büyük panayırından biri olarak bilinen etkinliğin 1. etabı 19-21 Eylül'de düzenlenecek.

Panayırın 2. etabı ise 3-5 Ekim'de yapılacak. Panayır alanındaki dükkanlar, kurulumunun ardından ağustos ayında ihaleye çıkacak.