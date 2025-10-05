Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel Bolu'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel Bolu'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır." dedi.

        Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziyeevi'nin açılış töreninde konuşan Özel, Abant'ta milletvekilleriyle yaptıkları kampta ülkenin, partinin içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl çözümler üreteceklerine dair verimli iki gün geçirdiklerini söyledi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 6,5 yıl boyunca yaptıklarından dolayı parti yöneticileri olarak müteşekkir olduklarını dile getiren Özel, çeşitli alanlarda hizmetlerin çok boyutlu üretildiğini kaydetti.

        Özel, CHP'li belediyelere "üvey evlat" muamelesi yapıldığını iddia ederek, şöyle devam etti:

        "Adil, centilmence bir yarış yerine devlet imkanlarıyla her türlü dezenformasyonu kullananlar, milletin karşısına çıktıklarında kantara çıkıp yarışmaya cesaret edemediler. Bu sefer de yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerlerine gidiyorlar. Bir belediye denetlenirken Sayıştay tarafından denetlenir ya da maliye müfettişleri ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Bir suç bulunursa suç duyurusunda bulunulur. Savcı gelir, soruşturma yapar. Kim suçluysa cezasını çeker. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde adil ve yerinde yönetilen bu süreçlere hiç itiraz etmedi. Niye etsin? Yıllardır bunlar böyle yürür. Bir kusuru olan memur varsa hele hele siyasi varsa onu taşımayız, o sırtımıza yük olur ama süreç öyle bir süreç değil. Kimin suçlanacağına önceden karar veriyorlar."

        Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kimseye "hırsız" dedirtmeyeceğini dile getiren Özel, "Kimseye 'Rüşvet aldı.' dedirtmem. Kimseye 'Belediyeyi soydu.' dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz. En geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor hizmete." ifadelerini kullandı.

        Özel, bütün CHP'li belediye başkanlarının hizmetleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

        Cumhuriyet Halk Partisinin adım adım iktidara yürüdüğünü söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır. Bu iktidar, gelecek sandık günü değişecek. Türkiye'de bütün mağdurların, bütün mazlumların, bütün fakirlerin, bütün emekçilerin, bütün orta gelirlilerin yüzü gülecek. Daha çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

        Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Özel'in 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'na ilk fidanını dikmesiyle program sona erdi.

        Öte yandan program öncesi, protokol ile vatandaşlar arasına konulan bariyerlerin bağlandığı plastik kelepçeleri bıçakla kesmek isteyen kişiyi zabıta ekipleri ikna etmeye çalıştı. Kişinin ısrarcı olması üzerine bariyerler kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Bolu kampını değerlendirdi:
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Bolu kampını değerlendirdi:
        CHP'li Başarır: Seçime kadar olacak çalışmaları planladık
        CHP'li Başarır: Seçime kadar olacak çalışmaları planladık
        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değer...
        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değer...
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
        Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
        Bolu'da asayiş
        Bolu'da asayiş