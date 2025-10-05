CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Bolu kampını değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin yeni yasama döneminin başlamasının ardından Bolu'da üç gün süren kampına ilişkin, "Birlik beraberlikle ne kadar güçlü bir grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdik. Yolumuz açık, önümüz açık, biz halkı arkamıza almış bir grubuz." dedi.

Partisinin Abant'taki TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başarır, verimli ve başarılı kamp süreci geçirdiklerini, bugüne ve geleceği dair düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.

Ülkenin ve partinin zor günlerden geçtiğini belirten Başarır, milletvekilleriyle öncelikle bunu paylaştıklarını, 2 ay sonra Türkiye'yi ilgilendiren bütçe görüşmelerine başlayacakların, bir yandan da meydanlarda olacaklarını kaydetti.

Başarır, seçim kampanyasına daha önceki 59 mitingde görüldüğü üzere başlamış olduklarını dile getirerek, "Yarın seçim olacak gibi çalışıp hazır olacağız. Bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkati çektik. Seçime kadar çalışmaları planladık. Her şeyden önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi yerinde ve doğru eleştiriler ortaya koyuyor. Kurultayda parti programımız kabul edildikten sonra önerilerimiz de toplumla paylaşılacak. Ekonomide, adalette, dış politikada bundan sonra nasıl bir yönetim ve parti bu ülkeyi yönetecek 86 milyon ve sizler bileceksiniz." diye konuştu.

Yaz tatili yapmadan belde belde, ilçe ilçe Türkiye'yi gezen ve mitinglere katılan milletvekillerine teşekkür eden Başarır, "Özel mazeretleri dışında Cumhuriyet Halk Partisinin hemen hemen tamamı burada kampta oldu. Birlik beraberlikle ne kadar güçlü bir grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdik. Yolumuz açık, önümüz açık, biz halkı arkamıza almış bir grubuz." dedi. Başarır, bir gazetecinin "Söz alan milletvekillerinin eleştiri odağında bir nokta var mıydı?" sorusunu, "Birçok arkadaşımız söz aldı, uzun konuştu. Eleştirilerden çok geleceğe dair öneriler vardı. Seçim bölgesindeki vatandaşlarımızın istekleri, durumu konuşuldu. Yapmamız gerekenlerle ilgili fikirler ortaya konuldu. Bir eleştiri yoktu. Basında bazen olmadık haberler çıkabiliyor. Burada çok güzel bir kamp geçti. Genel Başkanımız hepsini not aldı. Özellikle 4-5 konuda arkadaşlarımızın önerileri çok kıymetliydi." şeklinde yanıtladı. "Plan-bütçe görüşmelerine yönelik milletvekillerinin önerileri neler oldu?" sorusu üzerine Başarır, şunları kaydetti: