        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değerleri tiyatroyla anlatıyor

        ZAFER GÖDER - Bolu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde manevi danışman olarak görev yapan imamların geleneksel karakterleri canlandırdıkları tiyatro oyunu sayesinde çocuklar, milli ve manevi değerleri eğlenerek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:07
        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değerleri tiyatroyla anlatıyor
        ZAFER GÖDER - Bolu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde manevi danışman olarak görev yapan imamların geleneksel karakterleri canlandırdıkları tiyatro oyunu sayesinde çocuklar, milli ve manevi değerleri eğlenerek öğreniyor.

        Koordinatörlükçe 1,5 yıl önce düzenlenen cami buluşmasında çocuklara manevi ve milli değerleri anlatmak için Nasreddin Hoca karakterinin kullanıldığı gösteri sergilendi.

        Koordinatörlük bünyesinde manevi danışman olarak görev yapan imamın canlandırdığı Nasreddin Hoca karakteri, çocukların ilgisini çekti.

        Bunun üzerine "Hacivat" ve "Karagöz" ile "Tövbekar Bekir" karakterleri de dahil edilerek, Gençlik Koordinatörlüğünde manevi danışman olarak görev yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ali Ericek Uygulama ve Tatbikat Camisi İmamı Ufuk İnan, Mesciçele Köyü Sadıklar Mahallesi Camisi İmamı Oğuzhan Gök, Gölcük Camisi İmamı Gökhan Özçelik ile Bağışlar Köyü Camisi İmamı Muhammed Ali Özçelik'ten oluşan ekip kuruldu.

        Tiyatro eğitimi almamış imamlardan oluşan 4 kişilik ekip, cami buluşmaları, okul etkinlikleri ve özel davetlerde sahne alarak dini değerler, kötü alışkanlıklar, akran zorbalığı gibi konularda çocukları bilgilendiriyor.

        Aradan geçen sürede 50'den fazla gösteri sergileyen ekip, Bolu'nun yanı sıra Düzce, Çorum ve Bilecik'te de sahne alarak çocuklara milli ve manevi değerleri eğlenceli şekilde anlatıyor.

        - "Binlerce çocuk ve gençle bir araya geldik"

        Ericek Köyü Camisi İmamı ve Gençlik Koordinatörü Sinan Yerli, AA muhabirine, asli görevleri imamlık olan ve manevi danışmanlık görevi yürüten 4 imamla başladıkları tiyatro yolculuğuna devam ettiklerini söyledi.

        İlkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar binlerce çocuk ve gençle bir araya geldiklerini anlatan Yerli, "4 kişilik ekibimizle hem Bolu'da hem de çevre illerden gelen talepler doğrultusunda okullara, cami-çocuk buluşmalarına ve çeşitli etkinliklere davet ediliyoruz." dedi.

        Oğuzhan Gök de bir cami buluşmasında canlandırdığı Nasrettin Hoca karakterinin ilgi görmesi üzerine 4 kişilik ekip kurduklarını anlatarak, "Provalarımızı yapıp, okullarımızda, camilerimizde ve çevre illerimizde oynamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Gök, oyunlarını güncel konular üzerine kurguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Öncelikle çocuklarımıza temel dini değerlerimizi öğretmek istedik. Bu noktada temel başlıklar seçtik. Acaba Nasrettin Hoca burada ne söylerdi, Hacivat-Karagöz burada ne söylerdi noktasında bir şeyler oluşturmaya gayret ediyoruz. Anne baba sevgisi, besmele çekme gibi konularda başlıklar koyup altını doldurmaya gayret ediyoruz. Önce ne vermek istediğimizi belirleyip daha sonra çocuklarımıza vereceğimiz mesajların temelini oluşturmuş oluyoruz."

        Ufuk İnan ise canlandırdığı "Tövbekar Bekir" karakteriyle öğrencileri akran zorbalığı ve karşılaşabilecekleri şiddet olaylarıyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

        Çocuklara milli ve manevi değerleri anlatmak üzere yola çıktıklarını belirten İnan, "50'den fazla oyun oynamışızdır. Bu konuda eğitim almadık fakat çok iyi gözlemlerle, takiplerle bu işi biraz daha ileri götürmeye gayret ettik. Çocuklarımıza milli ve manevi değerleri öğretebileceğimiz, anlatabileceğimiz tüm mecralara talibiz." ifadelerini kullandı.

