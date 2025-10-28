Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alınmıştı.

Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.