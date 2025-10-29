Bolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

Bolu'nun Göynük, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Göynük ilçesinde ilçe stadyumunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Göynük Kaymakamı Talha Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Talha Battal ve Belediye Başkanı Ali Oral, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlayarak halkı selamladı.

İlçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, tüm öğrenci gruplarının katıldığı geçit töreni ile devam etti.

Yeniçağa ilçesinde ise Yaşar Çelik Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.