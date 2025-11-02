Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen orman manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına gelmeye başladı.

        Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik alanlarında zaman geçiren ziyaretçiler, sonbahar manzarasının tadını çıkardı.

        Bazı tatilciler, göl kenarındaki yürüyüş parkurunda ağaçların arasında doğa fotoğrafı çektirdi.

        Aileler çocuklarıyla göl çevresinde keyifli vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise orman içindeki mesire alanlarında mangal yaptı.

        Yoğunluk nedeniyle zaman zaman araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

        Park içindeki otoparkların dolması üzerine birçok ziyaretçi, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park edip Gölcük Tabiat Parkı’na yürüyerek geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?

        Benzer Haberler

        Cezaevinde açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
        Cezaevinde açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
        Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Gölcük Tabiat Parkı'nda eşsiz manzara
        Gölcük Tabiat Parkı'nda eşsiz manzara
        Kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesi yandı
        Kuruyemiş yüklü TIR'ın dorsesi yandı
        Otoyolda alkollü içecek yüklü TIR yandı
        Otoyolda alkollü içecek yüklü TIR yandı
        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklara ceza yağdı (4)
        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklara ceza yağdı (4)