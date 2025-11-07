Bolu'dan kısa kısa

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi çevresindeki alana 60 fidan dikildi.

Bolu'daki bağımlılık düzeyi verileriyle ilgili de istişarede bulunuldu, önleyici ve tedavi edici faaliyetler noktasında nelerin yapılabileceği görüşüldü.

Yeşilay Bolu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.