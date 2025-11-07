Bolu'dan kısa kısa
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Yeşilay Bolu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Bolu'daki bağımlılık düzeyi verileriyle ilgili de istişarede bulunuldu, önleyici ve tedavi edici faaliyetler noktasında nelerin yapılabileceği görüşüldü.
Ziyarette, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Dr. Bayram Erden, şube sorumlusu Ebru Buket Eke, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı İlayda Tunçtan, YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Mert Deniz ile üyeler yer aldı.
- Bolu'da ilkokul öğrencileri fidan dikti
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerince fidan dikim etkinliği yapıldı.
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi çevresindeki alana 60 fidan dikildi.
