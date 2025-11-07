Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Yeşilay Bolu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Bolu'daki bağımlılık düzeyi verileriyle ilgili de istişarede bulunuldu, önleyici ve tedavi edici faaliyetler noktasında nelerin yapılabileceği görüşüldü.

        Ziyarette, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Dr. Bayram Erden, şube sorumlusu Ebru Buket Eke, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı İlayda Tunçtan, YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Mert Deniz ile üyeler yer aldı.

        - Bolu'da ilkokul öğrencileri fidan dikti

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerince fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi çevresindeki alana 60 fidan dikildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Mudurnu'da servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verildi
        Mudurnu'da servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verildi
        Bolu'da sonbahar manzaraları
        Bolu'da sonbahar manzaraları
        Lösemiyi yenen Zeynep'in hikayesi dinleyenleri duygulandırdı
        Lösemiyi yenen Zeynep'in hikayesi dinleyenleri duygulandırdı
        Minibüs, otoyolda TIR ile yolcu otobüsüne çarptı
        Minibüs, otoyolda TIR ile yolcu otobüsüne çarptı
        Bolu Dağı Tüneli viyadüklerindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı Tüneli viyadüklerindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı
        Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı