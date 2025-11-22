Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 yenen Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 yenen Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmez." dedi.

        Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında Arslan, Boluspor'da 5 hafta önce göreve başladıklarını anımsattı.

        Zor bir periyotta takımın başına geçtiğini belirten Arslan, "Iğdır, Çorum deplasmanı, ondan sonra Bodrum'la içeride maç... Hem ligin derinlik hem de maliyet açısından şampiyonluğa oynayan takımları, play-off'a oynayan takımları. Buraya gelirken öncelikle bu takıma inanarak geldim. Oyunculara güveniyorduk. Onlar da bana güvendiler, inandılar. Buraya gelirken oynayacağımız oyuna da inanıyordum. Çok şükür mahcup olmadık." diye konuştu.

        Ertuğrul Arslan, kendilerini yalnız bırakmayan Boluspor taraftarlarına teşekkür ederek, "Güzel bir galibiyet oldu. Ama lig maalesef bu hafta bitmiyor. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Devre arasına kadar olan maçlarımızı en iyi şekilde alıp ondan sonra nerede olacağımıza bakacağız. Sahaya çıkan, kulübede olan ve kadroda olmayan arkadaşlarımızla bir aileyiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin, futbolda bahis soruşturması kapsamında ismi geçen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların kendilerini zor duruma sokup sokmadığı sorusu üzerine Arslan, "Mazeret üretmeye gelmedim ben buraya. Her türlü zorlukta görevimiz maçlara hazırlanmak. Elimizdeki kadro zaten dar kadroydu. Bu olaydan sonra kadro kurmakta da zorlandık. Ama ben sahaya çıkan 11'i ve yedek kulübesinde olan oyuncularımızla en iyi şekilde bu takımı hazırlayıp maçları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise karşılaşmadan galip ayrılan Boluspor'u tebrik etti.

        Kendi adlarına üzücü olmasına rağmen güzel bir maç oynandığını dile getiren Kaloğlu, "Maçın ilk 20 dakikasına istediğimiz gibi başladık. İyi başladık, iyi organizasyonlar yaptık. Zaten neticesinde golü de istediğimiz şekilde bulduk. İlk 20 dakikadan sonra, ilk yarının sonuna doğru bambaşka, benim de futbolda nadir gördüğüm inanılmaz şanssızlıklar yaşadık. 2 gri alan var. Bence yediğimiz 2 gol griydi. Ama hakemlerin tercihi öyle oldu. Kendi kalemize attığımız gol, kırmızı kart, her şey üst üste geldi. Yaptığımız bireysel hatalar maalesef bizim canımızı bugün acıttı." diye konuştu.

        Sinan Kaloğlu, karşılaşma öncesinde de önemli eksikliklerinin olduğu yönünde bilgiler verdiğini anımsatarak, "Özelikle bahis olaylarından dolayı savunmamızdaki hem alternatif hem oynayan oyuncu ile 3 oyuncumuzun olmaması, oyun kurgumuzu da sıkıntıya soktu. Haliyle bireysel hataların çok önüne geçemedik. Bu bizi üzdü. Sonra da daha dengeli oyun tercih ettik. Yine yakaladık pozisyonlar, 1-2 pozisyon gol olabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Amed Sportif Faaliyetler'de göreve başladıklarından bu yana ilk mağlubiyetlerini yaşadıklarını dile getiren Kaloğlu, "Bakıldığında 5 maç sonra mağlup olduk. Yapılan bireysel hatalar maçta takımı demoralize etti ve birden bire inanılmaz şekilde takım irtifa kaybetti." dedi.

        Kaloğlu, karşılaşmayı "kaza" olarak göreceklerini belirterek, gerekli dersi alacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Amedspor: 4-1
        Boluspor - Amedspor: 4-1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 4 - Amed Sportif Faaliyetler: 1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 4 - Amed Sportif Faaliyetler: 1
        Bolu'nun tarihi incisi: Taşhan
        Bolu'nun tarihi incisi: Taşhan
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı