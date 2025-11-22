Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 yenen Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmez." dedi.

Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında Arslan, Boluspor'da 5 hafta önce göreve başladıklarını anımsattı.

Zor bir periyotta takımın başına geçtiğini belirten Arslan, "Iğdır, Çorum deplasmanı, ondan sonra Bodrum'la içeride maç... Hem ligin derinlik hem de maliyet açısından şampiyonluğa oynayan takımları, play-off'a oynayan takımları. Buraya gelirken öncelikle bu takıma inanarak geldim. Oyunculara güveniyorduk. Onlar da bana güvendiler, inandılar. Buraya gelirken oynayacağımız oyuna da inanıyordum. Çok şükür mahcup olmadık." diye konuştu.

Ertuğrul Arslan, kendilerini yalnız bırakmayan Boluspor taraftarlarına teşekkür ederek, "Güzel bir galibiyet oldu. Ama lig maalesef bu hafta bitmiyor. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Devre arasına kadar olan maçlarımızı en iyi şekilde alıp ondan sonra nerede olacağımıza bakacağız. Sahaya çıkan, kulübede olan ve kadroda olmayan arkadaşlarımızla bir aileyiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim için rakip kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, futbolda bahis soruşturması kapsamında ismi geçen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların kendilerini zor duruma sokup sokmadığı sorusu üzerine Arslan, "Mazeret üretmeye gelmedim ben buraya. Her türlü zorlukta görevimiz maçlara hazırlanmak. Elimizdeki kadro zaten dar kadroydu. Bu olaydan sonra kadro kurmakta da zorlandık. Ama ben sahaya çıkan 11'i ve yedek kulübesinde olan oyuncularımızla en iyi şekilde bu takımı hazırlayıp maçları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Amed Sportif Faaliyetler cephesi Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise karşılaşmadan galip ayrılan Boluspor'u tebrik etti. Kendi adlarına üzücü olmasına rağmen güzel bir maç oynandığını dile getiren Kaloğlu, "Maçın ilk 20 dakikasına istediğimiz gibi başladık. İyi başladık, iyi organizasyonlar yaptık. Zaten neticesinde golü de istediğimiz şekilde bulduk. İlk 20 dakikadan sonra, ilk yarının sonuna doğru bambaşka, benim de futbolda nadir gördüğüm inanılmaz şanssızlıklar yaşadık. 2 gri alan var. Bence yediğimiz 2 gol griydi. Ama hakemlerin tercihi öyle oldu. Kendi kalemize attığımız gol, kırmızı kart, her şey üst üste geldi. Yaptığımız bireysel hatalar maalesef bizim canımızı bugün acıttı." diye konuştu.