        Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin Hazretleri'nin Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan türbesinde, her gün Kur'an-ı Kerim okunacak.

        23.11.2025 - 11:41
        Bolu'dan kısa kısa
        Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin Hazretleri'nin Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan türbesinde, her gün Kur'an-ı Kerim okunacak.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, ilçede medfun bulunan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinde her gün Kur'an-ı Kerim okunmasına yönelik uygulama başlatıldı.

        Müftülük tarafından oluşturulan program kapsamında imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ekip, türbede günlük olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek.

        Her görevlinin ayda bir cüz okuyacağı programda, bir ay içerisinde Hatm-i Şerif tamamlanacak. Ay sonuna denk gelen cuma günü ise namaz öncesinde okunan hatmin duası yapılacak.

        - Öğretmenler Günü kliple kutlandı

        Bolu'da Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları video kliple öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çekilen video kliple öğrenciler, öğretmenlerin günlük hayatta sıkça kullandıkları cümleleri canlandırdı.

        Doğal oyunculukları ve güçlü mimikleriyle dikkat çeken öğrenciler, sınıf atmosferinde sık duyulan ifadeleri mizahi bir dille ekrana taşıdı.

        "Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı", "Siz arkadaki dörtlü" gibi cümlelerin yer aldığı video klip, izleyicilere sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

