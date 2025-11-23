Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza kesildi
Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza uygulandı.
Sosyal medyada iki motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu yakalanan 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 25 bin ceza verildi.
Sürücüler, gerekli işlemler için Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
