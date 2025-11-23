Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza kesildi

Yapılan çalışma sonucu yakalanan 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 25 bin ceza verildi.

Sosyal medyada iki motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza uygulandı.

