        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:54
        Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza uygulandı.

        Sosyal medyada iki motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu yakalanan 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 25 bin ceza verildi.

        Sürücüler, gerekli işlemler için Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

