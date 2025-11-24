Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Aşçılar, Mengen'de bir araya geldi

        Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) üyeleri, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen doğa buluşması ve gastronomi kampında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşçılar, Mengen'de bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) üyeleri, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen doğa buluşması ve gastronomi kampında buluştu.

        Çampınarı Doğa Evi'ndeki karşılamayla başlayan etkinlikte katılımcılar, tanışma toplantısının ardından ilçeyi gezdi.

        Ziyaretçiler, ilk olarak Mengen Kapalı Pazar Yeri'nde yörede yetişen ürünleri inceledi, tarımsal çeşitlilik hakkında bilgi aldı.

        Gezi kapsamında katılımcılar Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Üyeler sınıfları gezdi, temsili ders yaptı. Okulun geliştirilmesine yönelik toplantıda ise eğitim kurumunun uluslararası standartlara çıkarılması için proje önerileri değerlendirildi.

        Kaymakam Sercan Yıldız'ın da katıldığı diğer bir faaliyette üyeler, Mengen ormanlarında coğrafi işaretli kanlıca mantarı topladı.

        Yıldız, yaptığı konuşmada, aşçılığın ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, programın Mengen'in tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

        ASOMDER Başkanı Berker Çiftçi de Nisan 2026'da düzenlenecek 6. Ulusal Aşçılık Kampı'nda 80 üniversiteden katılımcıları Mengen'de ağırlayacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 2 yaralı
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 2 yaralı
        Bolu'da özel gereksinimli öğrencilerden emekli öğretmenlere ziyaret
        Bolu'da özel gereksinimli öğrencilerden emekli öğretmenlere ziyaret
        Gezer Fabrikası'nda işçiler iş bıraktı
        Gezer Fabrikası'nda işçiler iş bıraktı
        Bolu'da öğretmenlerden unutulmaz kültür ve sanat gecesi
        Bolu'da öğretmenlerden unutulmaz kültür ve sanat gecesi
        Bolu'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
        Bolu'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
        Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi
        Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi