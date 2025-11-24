Bolu'da özel gereksinimli öğrencilerden emekli öğretmenlere ziyaret
Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mahallede bulunan emekli öğretmelerin günlerini kutladı.
Okul müdürü Hakan Karakaş tarafından Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenleri, okulun bulunduğu Sarıcalar Mahallesi'nde oturan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan öğrenciler, büyüklerine gül hediye etti.
Duygulu anlar yaşayan öğretmenler, kendilerini ziyaret eden öğrenci ve öğretmelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
