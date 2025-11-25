Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Babası için atıcılığa dönen Çiğdem Özyaman Özenir, olimpiyat kotasının peşinde

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ara verdiği spor kariyerine atıcılığa devam etmesini isteyen babasının vefatından etkilenerek dönen milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, eski günlerinde olduğu gibi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

        25.11.2025
        Babası için atıcılığa dönen Çiğdem Özyaman Özenir, olimpiyat kotasının peşinde
        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ara verdiği spor kariyerine atıcılığa devam etmesini isteyen babasının vefatından etkilenerek dönen milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, eski günlerinde olduğu gibi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

        Küçük yaşlarda başladığı atıcılıkta babası Salih Özyaman'ın yönlendirmesiyle 14 yaşında skeet branşında yarışmalara katılan Çiğdem Özyaman Özenir, 2011'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Londra 2012 Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı formayı giydi.

        Evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Özenir, 2013'te Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Tüfek Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Sponsor bulmakta zorlanması ve bazı kırgınlıkları nedeniyle kariyerine ara veren Özenir, en büyük destekçisi babasını 2022'de kaybetti. Her zaman atıcılığa devam etmesini söyleyen babasının isteğini vasiyeti kabul eden milli sporcu, tüfeğini yeniden eline alarak poligonlara döndü.

        Özenir, yoğun çalışmalarının ardından 2023'te Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale kalma başarısı gösterdi. Bu yıl 10-14 Eylül'de İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ise takım halinde bronz madalya kazandı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gölköy Atış Poligonu'nda 3 yıldır haftada üç gün antrenörü ve ablası Betül Türesin ile idman yapan Özenir, 2026'daki yarışmalarda başarılı olarak Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için kota almaya çalışacak.

        - "En büyük cezayı kendime vermiş oldum"

        Düzce'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Özenir, dört kız kardeş olduklarını ve babalarından dolayı ailece atıcılığa ilgi duyduklarını söyledi.

        Spora 8 yıl ara verdiğini belirten Özenir, "Atıcılığa dönüşümün üçüncü yılı. Sponsor sorunları, silahımın kundak sıkıntısı gibi birçok problem yaşadım. Kendi imkanlarımla çalışmak zorunda kaldım. Bizim branşın kaderidir sanırım, çok fazla sponsor bulamıyoruz. Bu süreçte en büyük cezayı kendime vermiş oldum." diye konuştu.

        Atıcılığı bıraktıktan sonra geri dönmeyi düşünmediğini anlatan Özenir, şöyle devam etti:

        "Babam vefat ettiği gün ablama, 'Antrenöre çok emek verdik, çok emek var, dönmeyecek mi, bırakacak mı?' diye sormuş. Ben babama hep 'Döneceğim.' diyordum ama aslında niyetim yoktu. Babam vefat ettiğinde hissettiğim acı beni çok etkiledi ve onun isteği vasiyeti oldu. Ablama 'Dönüyorum.' dedim. Bu benim üçüncü yılım. Babamı yeniden gururlandırdığımı düşünüyorum."

        Müsabakalara ve teknolojiye göre geri kaldığını belirten Özenir, "Kendimi yenilemek çok zor oldu. Hala sponsorum yok. Federasyon başkanımız bizi destekliyor ama branşımız çok pahalı olduğu için sponsor desteğine ihtiyacımız var." dedi.

        Ablasının büyük destek verdiğini dile getiren Özenir, "Antrenmanlarda veya müsabakalarda konuşmamıza gerek kalmadan bakışlarla bile anlaşabiliyoruz. Hatalarımı daha hızlı kapatmamı sağlıyor. Tedirgin olup olmadığımı ses tonumdan bile anlıyor." şeklinde konuştu.

        Birçok antrenörle çalıştığını aktaran Özenir, "Hepsinin emeği çok. Bu spora babamla başladım. Bu camiaya yabancıydık. Atıcılığı aslında başladıktan sonra kitaplardan öğrendik. Babamla yoğun şekilde çalıştım. 'Aman kızım öyle yapma, böyle yap.' diyerek beni başarıya taşıdı." ifadelerini kullandı.

        Özenir, 2025 yılını dönüş yılı olarak gördüğünü belirterek, "2026'da Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup 2028 olimpiyat kotasını alacağım." dedi.

        Betül Türesin ise abla-kardeş ilişkisinin duygusal olarak daha destekleyici olduğunu anlatarak, "Kardeşliğin verdiği duyguyla nefes alışından bile plağı vurup vuramayacağını anlıyorum. Bağımız çok kuvvetli. Kardeşim de bu destekle kendini daha pozitif hissediyor." diye konuştu.

        Kardeşiyle olimpiyatlarda altın madalya hedeflediklerini söyleyen Türesin, haftada üç gün antrenman yaptıklarını, her idmanın yaklaşık 5 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.

