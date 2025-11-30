Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Yeniçağa Nene Hatun Anaokulunda masal odası açıldı

        Yeniçağa Nene Hatun Anaokulunda, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen masal odası törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:34
        Yeniçağa Nene Hatun Anaokulunda masal odası açıldı
        Yeniçağa Nene Hatun Anaokulunda, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen masal odası törenle hizmete açıldı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Seninle Başlasın Topluluğu tarafından duvarları renklendirilen masal odası, okul idaresinin yerel imkanlarla temin ettiği malzemelerle donatılarak, öğrenciler için keyifli bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

        Açılış törenine Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Program, derslerde hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin minik öğrencilerce tanıtılmasıyla başladı. Daha sonra masal odasının kurdelesi kesilerek öğrencilere yeni alan tanıtıldı.

        Daha sonra Çağlar, öğrencilere ilk masalı anlatarak, çocukların sevincine ortak oldu.

        Okul müdürü İlknur Pınarcı da masal odasının oluşturulmasında en büyük emeğin öğretmenlere ait olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

