Bolu'da teknoloji meraklısı liseli genç ile köy imamı kumandalı mini araba üretti

Bolu'nun Göynük ilçesinde teknoloji meraklısı liseli genç ile köyün imam hatibi uzaktan kumandalı mini araba üretti.

Güneyçalıca köyünde yaşayan Göynük Orhan Çalış Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mustafa Can Akoğlu, internetten temin ettiği elektronik kartlar, sensörler ve çeşitli modülleri köyde bulabildiği malzemelerle birleştirdi.

Akoğlu, yazılım ve kodlama kısmında ise teknolojiye meraklı olan köy imamı Samet Taştan'dan destek aldı. Taştan’ın yardımıyla aracını çalıştıran Akoğlu, TÜBİTAK yarışmalarına katılacak nitelikte araçlar geliştirmeyi istiyor.

Akoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri bir şeyleri bozup yapmaya çok meraklı olduğunu, teknolojiye ilgisi olan Taştan ve kendisinin üretmek için araç geliştirdiklerini anlattı.

Uzun araştırmalar sonucu aracın yazılım, donanım, elektrik ve mekanik parçalarını bir araya getirdiklerini aktaran Akoğlu, TÜBİTAK yarışmasına katılmak için aracı geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.