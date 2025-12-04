Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da teknoloji meraklısı liseli genç ile köy imamı kumandalı mini araba üretti

        Bolu'nun Göynük ilçesinde teknoloji meraklısı liseli genç ile köyün imam hatibi uzaktan kumandalı mini araba üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:54
        Güneyçalıca köyünde yaşayan Göynük Orhan Çalış Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mustafa Can Akoğlu, internetten temin ettiği elektronik kartlar, sensörler ve çeşitli modülleri köyde bulabildiği malzemelerle birleştirdi.

        Akoğlu, yazılım ve kodlama kısmında ise teknolojiye meraklı olan köy imamı Samet Taştan'dan destek aldı. Taştan’ın yardımıyla aracını çalıştıran Akoğlu, TÜBİTAK yarışmalarına katılacak nitelikte araçlar geliştirmeyi istiyor.

        Akoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri bir şeyleri bozup yapmaya çok meraklı olduğunu, teknolojiye ilgisi olan Taştan ve kendisinin üretmek için araç geliştirdiklerini anlattı.

        Uzun araştırmalar sonucu aracın yazılım, donanım, elektrik ve mekanik parçalarını bir araya getirdiklerini aktaran Akoğlu, TÜBİTAK yarışmasına katılmak için aracı geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Akoğlu, ilerleyen süreçte araca 360 derece dönebilen kamera ekleyeceklerini belirterek, "Küçüklükten beri arabalara ve elektriğe hevesliyim. Bir şeyleri söküp takıyordum. Köyde motorlara, arabalara ışık takıyordum. Hevesimizi bir şeye dökmek adına aracı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

        İmam Samet Taştan, yazılıma ve teknolojiye merakının bulunduğunu, sosyal medyada bu yönde içerikler paylaştığını söyledi.

        Köyde Mustafa'nın merakını öğrenince projesine destek olduğunu anlatan Taştan, "Birlikte, ben yazılıma o da elektrik donanımına bakarak birinci hedefimiz olan arabayı yapmaya başladık. Buna daha sonra değişik donanımlar ekleyerek geliştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

        Babaanne Fatma Akoğlu ise torununun küçüklükten beri bu işlere meraklı olduğunu, aldıkları oyuncak kamyon ve arabaları söküp yeniden yapmaya çalıştığını ifade etti.

        Anne Sevgi Akoğlu, oğlunun küçükken oyuncakları bozduğunu anlatarak, "Arabalara ışık takar, sökerdi. Özellikle tekerleklerini sökerdi. Onlarla uğraşırdı. Hepsini bozardı, şimdi de yapmaya çalışıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

