Bolu'da emniyet ve jandarma araç filosu 68 yeni araçla güçlendirildi
Bolu'da emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna 68 yeni araç eklendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen araçların hizmete alınması dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, gazetecilere, 28 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, jandarma, emniyet ile sahil güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 aracın teslim edildiği programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız ile katıldıklarını hatırlattı.
Aydın, bu kapsamda Bolu'ya tahsis edilen 44'ü Emniyet Müdürlüğüne, 24'ü İl Jandarma Komutanlığına olmak üzere toplam 68 aracın il merkezi ve ilçelerde hizmete alınacağını belirtti.
Araç yenilenmesinin önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"İlimizde 10 yaşını dolduran kolluk birimlerimize ait araçların önemli bölümünü bu teslimatla yenilemiş olduk. Daha modern, teknik donanımı güncel araçlarla halkımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunacağız. Arkadaşlarımızı kazasız, belasız şekilde görev yerlerine uğurluyoruz. İlimiz için hayırlı olsun."
Aydın, araçların teminine katkı sağlayan iş insanlarına, hayırseverlere ve kurumlara teşekkür etti.
Daha sonra Vali Aydın, İl Emniyet Müdürü İpar ve İl Jandarma Komutanı Kulaksız, araçların anahtarlarını teslim ederek ekipleri görev yerlerine uğurladı.
