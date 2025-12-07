Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yol kontrolünde 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde hafif ticari araç içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:11 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:11
        Bolu'da yol kontrolünde 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde hafif ticari araç içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain yakalandı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

        Uygulama sırasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı.

        Aramada aracın kapısına gizlenmiş toplam 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.S. (41), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

