        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

        Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:47
        Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Güzergahta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.

        Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler güzergahta yavaş ve dikkatli seyretti.

        Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden sağanak ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

