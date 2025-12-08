Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden sağanak ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini istedi.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler güzergahta yavaş ve dikkatli seyretti.

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

