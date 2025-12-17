Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Otoyolun, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis denizi dronla görüntülendi.

Bölgede görev yapan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücülere, sise karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.