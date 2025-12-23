Bolu'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bolu'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bolu'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, "evden hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Y.Y, E.Y, E.C. ve F.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.C. ve F.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.